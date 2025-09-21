Пилот Dams Lukas Oil стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2"
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 12:12
Американский пилот команды Dams Lucas Oil Джек Кроуфорд стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2".
Как сообщает Report, вторым к финишу пришел Джошуа Дюрксен из AIX Racing, а третьим - Дино Беганович из Hitex TGR.
Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует в 15:00.
В Баку началась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 2".
Как сообщает Report, ранее лучший результат в квалификации показал Джек Кроуфорд из Dams Lukas Oil.
Отметим, что основная гонка "Формулы 1" состоится в 15:00.
