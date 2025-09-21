Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Пилот Dams Lukas Oil стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2"

    Американский пилот команды Dams Lucas Oil Джек Кроуфорд стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Как сообщает Report, вторым к финишу пришел Джошуа Дюрксен из AIX Racing, а третьим - Дино Беганович из Hitex TGR.

    Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует в 15:00.

    В Баку началась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Как сообщает Report, ранее лучший результат в квалификации показал Джек Кроуфорд из Dams Lukas Oil.

