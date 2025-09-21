"Formula 2": ABŞ pilotu Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB
- 21 sentyabr, 2025
- 12:04
Bakıda təşkil olunan "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, "Dams Lukas Oil" komandasının ABŞ-dən olan pilotu Cek Krouford bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
"AIX Racing"dən Yoşua Dürksen ikinci, "Hitex TGR"dən Dino Beqanoviç üçüncü olub.
Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış saat 15:00-da başlayacaq.
Bakıda təşkil olunan "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində əsas yarış başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 11:00-da start verilib.
Sıralama turunda ən yaxşı nəticəni "Dams Lukas Oil"dən Cek Krouford göstərib.
Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış saat 15:00-da olacaq.
