    "Formula 2": ABŞ pilotu Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2025
    • 12:04
    Formula 2: ABŞ pilotu Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB

    Bakıda təşkil olunan "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Dams Lukas Oil" komandasının ABŞ-dən olan pilotu Cek Krouford bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    "AIX Racing"dən Yoşua Dürksen ikinci, "Hitex TGR"dən Dino Beqanoviç üçüncü olub.

    Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış saat 15:00-da başlayacaq.

    Bakıda təşkil olunan "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində əsas yarış başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 11:00-da start verilib.

    Sıralama turunda ən yaxşı nəticəni "Dams Lukas Oil"dən Cek Krouford göstərib.

    Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış saat 15:00-da olacaq.

