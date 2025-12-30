İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Yuventus" "Real"ın hücumçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:29
    Yuventus Realın hücumçusunu transfer etmək istəyir

    İtaliyanın "Yuventus" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Qonsalo Qarsiyanı transfer etmək istəyir.

    "Report" insayder Canluka Di Martsioya istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçu Turin komandasının əsas prioritet hədəfinə çevrilib.

    İspaniyalı futbolçu Madrid klubunda forma şansı əldə etməkdə çətinlik çəkir.

    Qeyd edək ki, Qonsalo Qarsiya cari mövsüm 17 matçda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Real Madrid Yuventus Real klubu Qonsalo Qarsiya

