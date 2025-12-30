Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin adı və statusu dəyişib
Maliyyə
- 30 dekabr, 2025
- 16:36
Prezident İlham Əliyev "Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 9 fevral 2009-cu il tarixli fərmanında dəyişikliklər edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, nazirliyin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi nazirlik yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə çevrilib.
