Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin adı və statusu dəyişib

    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Prezident İlham Əliyev "Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 9 fevral 2009-cu il tarixli fərmanında dəyişikliklər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, nazirliyin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi nazirlik yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə çevrilib.

    Изменены название и статус Агентства Государственного казначейства

