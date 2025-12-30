Изменены название и статус Агентства Государственного казначейства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 февраля 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов".

Как сообщает Repor", в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, Агентство Государственного казначейства Министерства финансов преобразовано в Агентство Государственного казначейства при Минфине.