Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 16:37
В Баку завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как сообщает Report, пока лучший результат показал Ландо Норрис из команды McLaren.
В Баку стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Как сообщает Report, по итогам трех сессий определится пилот, который начнет основную гонку с первой позиции.
Вчера в первой и второй тренировочных сессиях лучшие результаты показали соответственно Ландо Норрис из McLaren и Льюис Хэмилтон из Ferrari. В сегодняшней третьей свободной практике лучшее время вновь показал Норрис.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
