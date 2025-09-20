Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 16:37
    Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    В Баку завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.

    Как сообщает Report, пока лучший результат показал Ландо Норрис из команды McLaren.

    В Баку стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1.

    Как сообщает Report, по итогам трех сессий определится пилот, который начнет основную гонку с первой позиции.

    Вчера в первой и второй тренировочных сессиях лучшие результаты показали соответственно Ландо Норрис из McLaren и Льюис Хэмилтон из Ferrari. В сегодняшней третьей свободной практике лучшее время вновь показал Норрис.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Лента новостей