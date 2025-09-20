İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    • 20 sentyabr, 2025
    • 16:00
    Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 16:00-da start verilib.

    Yekunda əsas yarışa ilk sırada başlayan pilot müəyyənləşəcək.

    Ötən gün birinci və ikinci sınaq yürüşlərində müvafiq olaraq "Maklaren"dən Lando Norris və "Ferrari"dən Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstərib. Bugünkü üçüncü sərbəst yürüşdə də Norris fərqlənib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

