В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 14:48
В Баку состоялась церемония открытия Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, в начале мероприятия народный артист Алим Гасымов и заслуженная артистка Фаргана Гасымова исполнили Государственный гимн.
Вслед за церемонией стартует основная гонка "Формулы 1".
