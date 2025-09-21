"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib
Formula 1
- 21 sentyabr, 2025
- 14:44
Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Himni Aalq artisti Alim Qasımov və Əməkdar artist Fərqanə Qasımova səsləndiriblər. Açılışda həmçinin milli simvolumuz - səkkizguşəli ulduz da nümayişin bir hissəsi kimi təqdim olunub.
Mərasimdə rəsmi şəxslər də iştirak ediblər.
Açılışdan sonra "Formula 1"də əsas yarışa start veriləcək.
