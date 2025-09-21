İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    21 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Himni Aalq artisti Alim Qasımov və Əməkdar artist Fərqanə Qasımova səsləndiriblər. Açılışda həmçinin milli simvolumuz - səkkizguşəli ulduz da nümayişin bir hissəsi kimi təqdim olunub.

    Mərasimdə rəsmi şəxslər də iştirak ediblər.

    Açılışdan sonra "Formula 1"də əsas yarışa start veriləcək.

