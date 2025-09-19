Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Баку начались свободные заезды "Формулы-2"

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 10:12
    В Баку начались свободные заезды Формулы-2

    В Баку начались свободные заезды "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана.

    Как сообщает Report, соревнования стартовали в 10:00.

    Сегодня также состоится квалификационный заезд в гонке пилотов второго класса.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Гран-при Азербайджана свободные заезды Формула-2
