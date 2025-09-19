В Баку начались свободные заезды "Формулы-2"
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 10:12
В Баку начались свободные заезды "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана.
Как сообщает Report, соревнования стартовали в 10:00.
Сегодня также состоится квалификационный заезд в гонке пилотов второго класса.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
