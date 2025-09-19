"Formula 2": Bakıdakı sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticə göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 10:42
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, "Rodin Motorsport" komandasından Aleks Dann ən yaxşı nəticə göstərib.
"Dams Lukas Oil"dən Cek Krouford ikinci, "Hıtech TGR"dən Dino Beqanoviç üçüncü olub.
Bu gün ikinci dərəcəli pilotların yarışında sıralama turu da gerçəkləşəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
