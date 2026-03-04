İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fişinq hallarına qarşı yeni sistem tətbiq edəcək

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 15:14
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fişinq hallarına qarşı yeni sistem tətbiq edəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) vətəndaşların fişinq hallarından qorunması üçün yeni sistemin tətbiqinə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.

    "​Kimsə zəng edib hansısa bankın müştərisi olan vətəndaşın adından yeni kredit götürmək istəsə, özünəqadağa sistemi işə düşəcək. Yəni, banka hər hansı məlumatlar təqdim edilsə belə, özünəqadağa varsa maliyyə fırıldaqçısı o qadağanı aradan qaldırmalı olacaq. Bunun üçün isə bir neçə saat lazım olacaq. Bu müddət isə vətəndaşa imkan verəcək ki, banka zəng edib kartını bloklasın və yaxud bildirsin ki, əməliyyat mənə aid deyil", - o qeyd edib.

    AMB rəsmisi əlavə edib ki, hazırda maliyyə fırıldaqçıları lazımi məlumatları öyrəndikdən dərhal sonra həmin vəsaiti çıxarıb aparır: "Amma özünəqadağa olandan sonra vəsaiti dərhal, bir dəfəyə çıxarmaq mümkün olmayacaq. Yəni, vətəndaş özünə kredit götürməyə qadağa qoyubsa, ilk növbədə bu qadağa aradan qaldırılmalıdır. ​Yəni bir şəxs iki dəfə məlumatlarını verməlidir ki, onun vəsaitini çıxara bilsinlər. Bu da ən azı bir neçə saat çəkəcək. Odur ki, fişinq hallarının sayı azalacaq. Yenə də maarifləndirmə təbii ki ən sağlam yoldur, amma daha uzun müddət tələb edir. Amma bu tip alətlərlə də ən azından fırıldaqçılıq hallarının sayını aşağı salacağıq".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Fishing"
    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

