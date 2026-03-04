Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 15:48
    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится к внедрению новой системы для защиты граждан от фишинговых атак.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

    По его словам, новый механизм "самозапрета" позволит предотвратить оформление кредитов мошенниками от имени клиентов банков.

    "То есть, если гражданин установил запрет на получение кредита на свое имя, прежде чем воспользоваться своими средствами, ему нужно будет снять этот запрет. Это значит, что ему придется дважды предоставить свои данные, и процесс займет как минимум несколько часов", - сказал Махмудзаде.

    Он отметил, что этот временной промежуток даст клиенту возможность связаться с банком, заблокировать карту или сообщить о подозрительной операции.

    В Центробанке рассчитывают, что новая мера снизит количество случаев финансового мошенничества.

    "Тем не менее, просвещение, конечно, является самым надежным способом, но оно требует больше времени. Однако с помощью инструментов такого типа мы, по крайней мере, можем снизить количество мошеннических действий", - добавил гендиректор.

    Шахин Махмудзаде ЦБА защита от фишинга
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fişinq hallarına qarşı yeni sistem tətbiq edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    15:48

    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

    Финансы
    15:47

    Иранская баллистическая ракета сбита в небе Турции

    В регионе
    15:46

    В ОАЭ системы ПВО перехватили 3 иранские баллистические ракеты и 129 БПЛА

    Другие страны
    15:40

    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

    Внутренняя политика
    15:38
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:36

    В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

    Происшествия
    15:36
    Фото

    Роман Курбана Саида "Али и Нино" издан на лезгинском языке

    Литература
    15:26

    В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины

    Происшествия
    15:24

    МАГАТЭ: Признаков повреждений на иранских ядерных объектах не обнаружено

    Другие страны
    Лента новостей