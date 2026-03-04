Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится к внедрению новой системы для защиты граждан от фишинговых атак.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

По его словам, новый механизм "самозапрета" позволит предотвратить оформление кредитов мошенниками от имени клиентов банков.

"То есть, если гражданин установил запрет на получение кредита на свое имя, прежде чем воспользоваться своими средствами, ему нужно будет снять этот запрет. Это значит, что ему придется дважды предоставить свои данные, и процесс займет как минимум несколько часов", - сказал Махмудзаде.

Он отметил, что этот временной промежуток даст клиенту возможность связаться с банком, заблокировать карту или сообщить о подозрительной операции.

В Центробанке рассчитывают, что новая мера снизит количество случаев финансового мошенничества.

"Тем не менее, просвещение, конечно, является самым надежным способом, но оно требует больше времени. Однако с помощью инструментов такого типа мы, по крайней мере, можем снизить количество мошеннических действий", - добавил гендиректор.