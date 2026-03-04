İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 15:01
    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Baş prokuror Kamran Əliyev martın 4-də Kürdəmir rayon prokurorluğunun inzibati binasında Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Göyçay, Zərdab və Ağcabədi rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda iştirak edən 21 nəfər vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

    Qəbuldan sonra prokurorluq əməkdaşları ilə görüş keçirən Kamran Əliyev onlara konkret tapşırıqlar verib, vətəndaşların müraciətlərinə obyektiv baxılması və qəbulu işinin düzgün təşkilinə görə tabe prokurorların fərdi məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb.

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto

    "Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İKT
    16:03

    Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMA

    Biznes
    16:02

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Komanda
    16:02

    Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"

    Energetika
    16:00

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölüb

    Region
    15:57
    Foto
    Video

    Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:50

    Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    15:50

    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:50

    Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında tranzit zonaları yaradılacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti