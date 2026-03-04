İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Fərid Bağırzadə Naxçıvanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 15:13
    Fərid Bağırzadə Naxçıvanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edilib

    Fərid Bağırzadə Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında qərar qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, F.Bağırzadə 1994-cü ildə Bakıda anadan olub. 2016-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2021-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin İdarəetmədə informasiya sistemləri ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb.

    2023-2024-cü illərdə Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparat rəhbəri, 2024-2026-cı illərdə isə muxtar respublikanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini vəzifəsində işləyib, həmçinin nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edib.

    Naxçıvan Fərid Bağırzadə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

