    Пилоты "Формулы 2" получили штрафные баллы на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 21 сентября, 2025
    • 10:31
    Пилоты Формулы 2 получили штрафные баллы на Гран-при Азербайджана

    По итогам спринтерской гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку были оштрафованы два пилота.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте гонок.

    Лауренс ван Хупен из команды Trident создал аварийную ситуацию на втором повороте. Он получил 10-секундный штраф на сегодняшнюю основную гонку и начнет борьбу с 17-й позиции.

    Другой гонщик Куш Майни (Dams Lukas Oil) был признан виновным в столкновении с Амори Корделем (Rodin Motorsport). Ему был назначен 5-тисекундный штраф. Опустившись на три позиции, Майни начнет основную гонку с 19-го места.

    Отметим, что основная гонка "Формулы 2" начнется сегодня в 11:00.

