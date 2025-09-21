Пилоты "Формулы 2" получили штрафные баллы на Гран-при Азербайджана
По итогам спринтерской гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку были оштрафованы два пилота.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте гонок.
Лауренс ван Хупен из команды Trident создал аварийную ситуацию на втором повороте. Он получил 10-секундный штраф на сегодняшнюю основную гонку и начнет борьбу с 17-й позиции.
Другой гонщик Куш Майни (Dams Lukas Oil) был признан виновным в столкновении с Амори Корделем (Rodin Motorsport). Ему был назначен 5-тисекундный штраф. Опустившись на три позиции, Майни начнет основную гонку с 19-го места.
Отметим, что основная гонка "Формулы 2" начнется сегодня в 11:00.
