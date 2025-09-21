Azərbaycandakı yarışda "Formula 2"nin pilotlarına cəza verilib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2025
    • 10:07
    Azərbaycandakı yarışda Formula 2nin pilotlarına cəza verilib

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sprint yarışından sonra iki pilota cəza verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Formula 2"nin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    "Trident" komandasından Laurens van Hoepen 2-ci döngədə baş verən qəzada günahkar sayılıb. O, bugünkü əsas yarışda 10 saniyəlik vaxt cəzası alıb və mübarizəyə 17-ci pillədə qoşulacaq.

    Digər sürücü Kuş Maini ("Dams Lukas Oil") isə Amauri Kordellə ("Rodin Motorsport") toqquşmaya görə günahkar bilinib. Beş saniyəlik cəza ilə üzləşən Maini üç pillə geriləyərək əsas yarışa 19-cu sırada başlayacaq.

    Qeyd edək ki, "Formula 2"də əsas yarışa bu gün, saat 11:00-da start veriləcək.

