    Пилоты Ferrari показали лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 17:05
    Пилоты Ferrari показали лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон показал лучшее время во время второй свободной практики на Гран-при Азербайджана.

    Как сообщает Report, во второй сессии свободных заездов в пятницу второе время показал его напарник Шарль Леклер.

    Третье время показал британец Джордж Расселл из Mercedes.

    Отметим, что в первой сессии свободных заездов лучшее время показали два пилота McLaren - Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

    В Баку стартовала вторая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, вторая практика началась в 16:00 и продлится один час.

    В первой свободной сессии лучший результат показал пилот McLaren Ландо Норрис.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

