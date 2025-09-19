Пилоты Ferrari показали лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон показал лучшее время во время второй свободной практики на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, во второй сессии свободных заездов в пятницу второе время показал его напарник Шарль Леклер.

Третье время показал британец Джордж Расселл из Mercedes.

Отметим, что в первой сессии свободных заездов лучшее время показали два пилота McLaren - Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

16:06

В Баку стартовала вторая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, вторая практика началась в 16:00 и продлится один час.

В первой свободной сессии лучший результат показал пилот McLaren Ландо Норрис.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.