Пилоты Ferrari показали лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 17:05
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон показал лучшее время во время второй свободной практики на Гран-при Азербайджана.
Как сообщает Report, во второй сессии свободных заездов в пятницу второе время показал его напарник Шарль Леклер.
Третье время показал британец Джордж Расселл из Mercedes.
Отметим, что в первой сессии свободных заездов лучшее время показали два пилота McLaren - Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
В Баку стартовала вторая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, вторая практика началась в 16:00 и продлится один час.
В первой свободной сессии лучший результат показал пилот McLaren Ландо Норрис.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
