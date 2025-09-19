İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Azərbaycan Qran-prisi: "Ferrari" pilotu ikinci sərbəst yürüşdə birinci olub - YENİLƏNİB

    19 sentyabr, 2025
    Azərbaycan Qran-prisi: Ferrari pilotu ikinci sərbəst yürüşdə birinci olub - YENİLƏNİB

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Ferrari" pilotu Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstərib.

    Onun komanda yoldaşı Şarl Lekler ikinci, "Mercedes"dən Corc Russell üçüncü olub.

    Daha əvvəl ilk sərbəst yürüşdə "Maklaren" pilotu Lando Norris birinci sırada qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Bakıda təşkil edilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 16:00-da start verilib.

    Bu gün keçirilən ilk test yürüşündə "Maklaren" pilotu Lando Norris ən yaxşı nəticə göstərib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

