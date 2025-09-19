Azərbaycan Qran-prisi: "Ferrari" pilotu ikinci sərbəst yürüşdə birinci olub - YENİLƏNİB
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 17:01
Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, "Ferrari" pilotu Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstərib.
Onun komanda yoldaşı Şarl Lekler ikinci, "Mercedes"dən Corc Russell üçüncü olub.
Daha əvvəl ilk sərbəst yürüşdə "Maklaren" pilotu Lando Norris birinci sırada qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
