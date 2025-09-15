Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

Советник команды Red Bull, выступающей в чемпионате мира "Формула 1", Хельмут Марко оптимистичен на счет гонки в Баку в рамках "Гран-при Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на "Motorsport", опытный специалист заявил, что после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Италии Red Bull может конкурировать (McLaren - ред.) и на других гонках.

"Я очень оптимистичен на счет Баку и этих быстрых треков. Сингапур - единственная гонка, в которой мы до сих пор не побеждали, и медленные трассы для нас немного сложнее. Но я верю, что в настоящее время все возможно. Если мы сможем поддерживать темп, мы сможем конкурировать на большинстве треков", - отметил Марко.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен после 16-ти гонок в чемпионате 2025 года занимает третье место, имея в своем активе 230 очков. Он на 104 очка отстает от лидера чемпионата - пилота McLaren Оскара Пиастри.