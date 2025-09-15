İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    "Red Bull" komandasının məsləhətçisi: "Bakıdakı yarışla bağlı nikbinəm"

    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:13
    Red Bull komandasının məsləhətçisi: Bakıdakı yarışla bağlı nikbinəm

    "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Red Bull" komandasının məsləhətçisi Helmut Marko Bakıdakı yarışla bağlı nikbindir.

    "Report" "Motorsport"a istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis Maks Ferstappenin İtaliya Qran-prisində qalib gəlməsindən sonra digər yarışlarda rəqabət apara biləcəklərini söyləyib. 

    O, hazırkı dövrdə hər şeyin mümkün olduğunu vurğulayıb: 

    "Bakı və bu sürətli treklər üçün çox nikbinəm. Sinqapur indiyədək qalib gəlmədiyimiz yeganə yarışdır və yavaş traslar bizim üçün bir az daha çətindir. Amma inanıram ki, hazırkı dövrdə hər şey mümkündür. Tempi davam etdirə bilsək, əksər treklərdə rəqabət apara bilərik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.

    Formula 1 "Red Bull" Maks Ferstappen Azərbaycan Qran-prisi
