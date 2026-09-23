Шарль Леклер назвал Гран-при Азербайджана одной из любимых гонок
- 23 сентября, 2026
- 14:08
Пилот Ferrari Шарль Леклер рассчитывает впервые подкрепить успешные квалификации в Баку сильным результатом в основной гонке, которая в предыдущие годы складывалась для него сложнее.
Как сообщает Report, об этом монегаск заявил на пресс-конференции перед Гран-при Азербайджана.
Леклер отметил, что бакинский этап входит в число его любимых гонок чемпионата.
"Гран-при в Баку - одна из гонок, от которых я получаю удовольствие. Квалификации здесь складывались для меня хорошо, однако в основных гонках все сложнее. Надеюсь, на этот раз нам удастся это исправить", - сказал пилот Ferrari.
По словам Леклера, в нынешнем сезоне команда испытывает определенные трудности в квалификациях.
Он также прокомментировал соперничество со своим напарником.
"И мой товарищ по команде, и я хотим побеждать. Между нами есть конкуренция, однако одновременно мы стремимся к победе всей команды. Для нас это один из приоритетов", - подчеркнул гонщик.
Гран-при Азербайджана пройдет 24–26 сентября.