Сезон Формулы-1 подошел к концу

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 22-го, заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Абу-Даби.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 22-го, заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Абу-Даби.

Как передает Report, второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Третьим стал британец Джордж Расселл из "Мерседеса".

Ферстаппен выиграл этап Гран-при в 19-й раз в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных этапов за один год. Он одержал 54-ю победу на этапах "Формулы-1" и обошел по этому показателю германского пилота Себастьяна Феттеля. Впереди только немец Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).