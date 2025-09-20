Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 17:39
    Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку

    Семьи шехидов Второй Карабахской войны стали почетными гостями Гран-при Азербайджана Формулы-1, который проходит в Баку.

    Как сообщает Report, дети шехидов и ветераны войны наблюдали гонку на трибунах вместе с тысячами зрителей.

    Кроме того, для маленьких поклонников автоспорта на Приморском бульваре были организованы развлекательные мероприятия.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана семьи шехидов
    Фото
    Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri Bakıda "Formula 1" yarışına dəvət olunublar
    Фото
    Martyr families invited to Azerbaijan Grand Prix in Baku

    Последние новости

    18:06

    Пезешкиан: Иран сможет преодолеть любые последствия возвращения санкций

    Другие страны
    18:00
    Фото

    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ОБНОВЛЕНО - 4

    Формула 1
    17:54
    Фото
    Видео

    В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:48
    Фото

    Пиастри разбил болид в третьем повороте - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие
    17:47

    Масуд Пезешкиан: Иран построит ядерный объект лучше, чем в Натанзе

    В регионе
    17:40

    СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге Сирии

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    17:36

    СМИ: Кирка могли убить из винтовки XIX века

    Другие страны
    17:25
    Фото

    Президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей