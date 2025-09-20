Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку

Семьи шехидов Второй Карабахской войны стали почетными гостями Гран-при Азербайджана Формулы-1, который проходит в Баку.

Как сообщает Report, дети шехидов и ветераны войны наблюдали гонку на трибунах вместе с тысячами зрителей.

Кроме того, для маленьких поклонников автоспорта на Приморском бульваре были организованы развлекательные мероприятия.

Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.