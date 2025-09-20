Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 17:39
Семьи шехидов Второй Карабахской войны стали почетными гостями Гран-при Азербайджана Формулы-1, который проходит в Баку.
Как сообщает Report, дети шехидов и ветераны войны наблюдали гонку на трибунах вместе с тысячами зрителей.
Кроме того, для маленьких поклонников автоспорта на Приморском бульваре были организованы развлекательные мероприятия.
Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
Последние новости
18:06
Пезешкиан: Иран сможет преодолеть любые последствия возвращения санкцийДругие страны
18:00
Фото
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ОБНОВЛЕНО - 4Формула 1
17:54
Фото
Видео
В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:48
Фото
Пиастри разбил болид в третьем повороте - ОБНОВЛЕНО-4Другие
17:47
Масуд Пезешкиан: Иран построит ядерный объект лучше, чем в НатанзеВ регионе
17:40
СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге СирииДругие страны
17:39
Фото
Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в БакуФормула 1
17:36
СМИ: Кирка могли убить из винтовки XIX векаДругие страны
17:25
Фото