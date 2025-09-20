Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri Bakıda "Formula 1" yarışına dəvət olunublar
Formula 1
- 20 sentyabr, 2025
- 17:03
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə dəvət olunublar.
"Report" xəbər verir ki, minlərlə azarkeşin canlı izlədiyi turnirdə II Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəni yaşadan qəhrəman şəhidlərin ailə üzvləri və qazilər də fəxri qonaq qismində tribunalarda yer alıblar.
Həmçinin, balaca "Formula 1" həvəskarları bulvar boyunca təşkil olunan əyləncələrdə iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
17:57
Foto
"Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4Formula 1
17:50
Foto
Video
Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
17:44
Foto
"Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3Formula 1
17:42
KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olubDigər ölkələr
17:26
Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcəkFutbol
17:23
Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcəkRegion
17:22
Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıbİnfrastruktur
17:09
Foto
Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edibDaxili siyasət
17:04