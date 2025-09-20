İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri Bakıda "Formula 1" yarışına dəvət olunublar

    Formula 1
    • 20 sentyabr, 2025
    • 17:03
    Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri Bakıda Formula 1 yarışına dəvət olunublar

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə dəvət olunublar.

    "Report" xəbər verir ki, minlərlə azarkeşin canlı izlədiyi turnirdə II Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəni yaşadan qəhrəman şəhidlərin ailə üzvləri və qazilər də fəxri qonaq qismində tribunalarda yer alıblar.

    Həmçinin, balaca "Formula 1" həvəskarları bulvar boyunca təşkil olunan əyləncələrdə iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Formula 1 formula 2 Azərbaycan qran prisi
    Foto
    Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку
    Foto
    Martyr families invited to Azerbaijan Grand Prix in Baku

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4

    Formula 1
    17:50
    Foto
    Video

    Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:44
    Foto

    "Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3

    Formula 1
    17:42

    KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    17:26

    Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcək

    Futbol
    17:23

    Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcək

    Region
    17:22

    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:09
    Foto

    Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    17:04

    Bəzi ərazilərə leysan yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti