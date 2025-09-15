Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Руководитель Mercedes: На трассе в Баку любая мелочь будет иметь большое значение

    Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 16:14
    Руководитель Mercedes: На трассе в Баку любая мелочь будет иметь большое значение

    Руководитель Mercedes Тото Вольфф ждет плотную борьбу на "Гран-при Азербайджана".

    Как передает Report со ссылкой на F1News.ru, в Баку сложная трасса, которая включает в себя быстрые прямые, 90-градусные повороты и извилистую секцию около крепости – хорошее испытание, как для машины, так и для гонщика.

    "Борьба очень плотная, поэтому любая мелочь будет иметь большое значение. Если мы выступим в полную силу, то тогда можем рассчитывать на борьбу в первых рядах в этот уик-энд", - отметил он.

    Вольфф добавил, что рассчитывает на второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона:

    "Европейская часть сезона завершена, и в этот уик-энд (в Баку - ред.) начинается заключительная треть чемпионата. Отрезок до клетчатого флага в Абу-Даби будет напряженным, поскольку три команды ведут борьбу за второе место в Кубке конструкторов. В Монце (Италия - ред.) мы уступили и знаем, что в оставшихся восьми гонках должны выступить лучше, чем в Италии, если хотим опередить соперников".

    Отметим, что в Кубке конструкторов текущего чемпионата Mercedes занимает третье место (260 очков), отставая от McLaren (617 очков) и Ferrari (280), но опережая Red Bull (239).

    В личном зачете Джордж Расселл занимает четвертое место, а Андреа Кими Антонелли – восьмое.

    Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана Mercedes Тото Вольфф
    "Mercedes"in rəhbəri: "Bakı trekində hər kiçik detal böyük əhəmiyyət daşıyacaq"
    Mercedes CEO: Every little thing will matter on Baku track

    Последние новости

    17:11

    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Энергетика
    17:08

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Энергетика
    17:07

    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Внутренняя политика
    16:58

    В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"

    Происшествия
    16:48

    МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    16:41
    Видео

    Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    16:40

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Финансы
    16:37
    Фото
    Видео

    Переселившимся в Кяльбаджар жителям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    16:33

    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Внешняя политика
    Лента новостей