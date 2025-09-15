Руководитель Mercedes: На трассе в Баку любая мелочь будет иметь большое значение

Руководитель Mercedes Тото Вольфф ждет плотную борьбу на "Гран-при Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на F1News.ru, в Баку сложная трасса, которая включает в себя быстрые прямые, 90-градусные повороты и извилистую секцию около крепости – хорошее испытание, как для машины, так и для гонщика.

"Борьба очень плотная, поэтому любая мелочь будет иметь большое значение. Если мы выступим в полную силу, то тогда можем рассчитывать на борьбу в первых рядах в этот уик-энд", - отметил он.

Вольфф добавил, что рассчитывает на второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона:

"Европейская часть сезона завершена, и в этот уик-энд (в Баку - ред.) начинается заключительная треть чемпионата. Отрезок до клетчатого флага в Абу-Даби будет напряженным, поскольку три команды ведут борьбу за второе место в Кубке конструкторов. В Монце (Италия - ред.) мы уступили и знаем, что в оставшихся восьми гонках должны выступить лучше, чем в Италии, если хотим опередить соперников".

Отметим, что в Кубке конструкторов текущего чемпионата Mercedes занимает третье место (260 очков), отставая от McLaren (617 очков) и Ferrari (280), но опережая Red Bull (239).

В личном зачете Джордж Расселл занимает четвертое место, а Андреа Кими Антонелли – восьмое.

Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.