"Mercedes"in rəhbəri: "Bakı trekində hər kiçik detal böyük əhəmiyyət daşıyacaq"

    Formula 1
    • 15 sentyabr, 2025
    • 16:49
    Mercedesin rəhbəri: Bakı trekində hər kiçik detal böyük əhəmiyyət daşıyacaq

    "Mercedes"in rəhbəri Toto Volff "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sıx mübarizə gözləyir.

    "Report"un "F1News.ru"ya istinadən verdiyi məlumata görə, Bakıdakı mürəkkəb trek həm maşın, həm də sürücü üçün yaxşı sınaqdır.

    "Mübarizə gərgin keçəcək, buna görə də hər kiçik detal böyük əhəmiyyət daşıyacaq. Tam gücümüzlə çıxış etsək, bu həftəsonu ön sıralarda mübarizə aparmağa ümid edə bilərik", - o qeyd edib.

    T.Volff mövsümün yekununda Konstruktorlar Kubokunda ikinci yerə ümid etdiyini əlavə edib:

    "Mövsümün Avropa hissəsi başa çatıb və bu həftəsonu (Bakıda - red.) çempionatın son 1/3-i başlayır. Əbu-Dabidəki mərhələ gərgin olacaq, çünki üç komanda Konstruktorlar Kubokunda ikinci yer uğrunda mübarizə aparır. Montsada (İtaliya - red.) biz geri qaldıq. Bilirik ki, rəqiblərimizi qabaqlamaq istəyiriksə, qalan 8 yarışda daha yaxşı çıxış etməliyik".

    Qeyd edək ki, cari çempionatın Konstruktorlar Kubokunda "Mercedes" üçüncü yerdədir (260 xal). Komanda "McLaren" (617 xal) və "Ferrari"dən (280) geri qalır, ancaq "Red Bull"u (239) qabaqlayır.

    Fərdi hesabda Corc Rassell dördüncü, Andrea Kimi Antonelli isə səkkizinci yeri tutur.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.

    Azərbaycan Qran-prisi Formula 1 yarış Mercedes Ferrari McLaren
    Руководитель Mercedes: На трассе в Баку любая мелочь будет иметь большое значение
    Mercedes CEO: Every little thing will matter on Baku track

