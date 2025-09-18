Резервный пилот Aston Martin: Трасса в Баку - непростая, но в то же время одна из самых скоростных

Трасса Формулы-1 в Баку - непростая, но в то же время одна из самых скоростных в гоночном календаре.

Как передает Report, об этом журналистам заявил резервный пилот команды Aston Martin Стоффель Вандорн.

"Баку - это всегда особенное место. Впервые я приехал сюда в 2017 году, когда выступал с McLaren. Тогда проведение гонки стало большим событием для города. С тех пор он значительно изменился: стал более современным, динамичным, даже роскошным - особенно территория вокруг трассы. Видно, что город активно развивается и привлекает к себе все больше внимания, в том числе и со стороны фанатов Формулы-1", - поделился впечатлениями бельгийский гонщик.

По словам Вандорна, трасса в Баку отличается уникальным сочетанием высоких скоростей и сложных участков.

"Это одна из самых скоростных уличных трасс. Здесь есть зоны торможения на очень высоких скоростях, что требует от пилота максимальной концентрации и уверенности в управлении машиной", - отметил он.

Пилот также подчеркнул, что Гран-при Азербайджана часто отличается непредсказуемостью и большим количеством обгонов.

"В Баку мы почти всегда видим яркие, насыщенные событиями гонки. Здесь обгонов, как правило, больше, чем на других уличных трассах. Этот уик-энд также обещает быть интересным. Погода в этом году немного прохладнее, чем обычно, так что посмотрим, какие сюрпризы нас ждут", - добавил Вандорн.