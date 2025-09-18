İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Aston Martin"in ehtiyat sürücüsü: Bakı treki çətin, eyni zamanda ən sürətlilərdən biridir

    Formula 1
    • 18 sentyabr, 2025
    • 19:44
    Aston Martinin ehtiyat sürücüsü: Bakı treki çətin, eyni zamanda ən sürətlilərdən biridir

    Bakıdakı "Formula 1" treki çətin, amma eyni zamanda yarış təqvimində ən sürətlilərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında "Aston Martin" komandasının ehtiyat pilotu Stoffel Vandorn bildirib.

    "Bakı həmişə xüsusi yerdir. Mən bura ilk dəfə 2017-ci ildə, "McLaren"də yarışarkən gəlmişdim. O vaxt yarışa ev sahibliyi etmək şəhər üçün böyük hadisəyə çevrilmişdi. O vaxtdan bu, əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib: o, daha müasir, dinamik, hətta dəbdəbəli oldu - xüsusən də trasın ətrafı. Aydın görünür ki, şəhər fəal şəkildə inkişaf edir və daha çox diqqət cəlb edir, o cümlədən də "Formula1" sürücüsünün diqqətini", - belçikalı yarışçı təəssüratlarını bölüşüb.

    Vandornun sözlərinə görə, Bakı treki yüksək sürət və çətin hissələrin unikal birləşməsinə malikdir.

    "Bu, ən sürətli küçə traslarından biridir. Burada çox yüksək sürətlə əyləcə basılmalı zonalar var və bu, sürücüdən avtomobildə son dərəcə diqqətli və inamlı olmağı tələb edir", - o qeyd edib.

    Pilot onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan Qran-Prisi tez-tez gözlənilməzlik və çoxlu ötmələrlə xarakterizə olunur.

    "Bakıda demək olar ki, həmişə həyəcanlı, hadisələrlə dolu yarışlar görürük. Burada, adətən, digər küçə traslarından daha çox ötmə olur. Bu həftəsonu da maraqlı olacağını vəd edir. Bu il hava həmişəkindən bir qədər sərindir. Görək bizi yarışda hansı sürprizlər gözləyir?!", - Vandorn əlavə edib.

    "Formula 1" "Aston Martin" komandası Azərbaycan Qran-prisi
    Резервный пилот Aston Martin: Трасса в Баку - непростая, но в то же время одна из самых скоростных

    Son xəbərlər

    19:45

    Azərbaycan Aİ-yə qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə üçillik strateji plan təqdim edəcək

    Biznes
    19:44

    "Aston Martin"in ehtiyat sürücüsü: Bakı treki çətin, eyni zamanda ən sürətlilərdən biridir

    Formula 1
    19:35

    Corat qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    Hadisə
    19:30

    Parisdə polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib - YENİLƏNİB-7

    Digər ölkələr
    19:28

    "Deloitte" Azərbaycanın biznes perspektivləri ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb

    Biznes
    19:26

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

    Fərdi
    19:25

    Bolqarıstan parlamenti hökumətə qarşı beşinci etimadsızlıq səsverməsini rədd edib

    Digər ölkələr
    19:24

    Qazaxıstanda Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi yaradılıb

    Region
    19:11

    Tramp: Neftin ucuzlaşması Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sona çatmasına səbəb ola bilər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti