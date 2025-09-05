Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

Правительство Южно-Африканской Республики одобрило заявку министерства спорта, искусства и культуры на проведение на территории страны Гран-при "Формулы-1".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила министр при президенте Кумбудзо Нтшавени.

"ЮАР будет добиваться права на проведение Гран-при "Формулы-1 на трассе "Кьялами" в 2027 году. Заявка полностью финансово поддержана южноафриканским частным сектором и в случае успеха будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. ", - сказала она на брифинге по итогам заседания кабинета министров.

Нтшавени отметила, что заявка ЮАР содержит гарантии на проведение Гран-при в течение трех лет начиная с 2027 года.

В минувшем июне Международная автомобильная федерация утвердила план модернизации трассы "Кьялами" до уровня Grade 1, что позволит проводить на ней Гран-при ЮАР. Ожидается, что работы завершатся в будущем году.