Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    • 05 сентября, 2025
    • 20:10
    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при Формулы-1

    Правительство Южно-Африканской Республики одобрило заявку министерства спорта, искусства и культуры на проведение на территории страны Гран-при "Формулы-1".

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила министр при президенте Кумбудзо Нтшавени.

    "ЮАР будет добиваться права на проведение Гран-при "Формулы-1 на трассе "Кьялами" в 2027 году. Заявка полностью финансово поддержана южноафриканским частным сектором и в случае успеха будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. ", - сказала она на брифинге по итогам заседания кабинета министров. 

    Нтшавени отметила, что заявка ЮАР содержит гарантии на проведение Гран-при в течение трех лет начиная с 2027 года.

    В минувшем июне Международная автомобильная федерация утвердила план модернизации трассы "Кьялами" до уровня Grade 1, что позволит проводить на ней Гран-при ЮАР. Ожидается, что работы завершатся в будущем году.

    ЮАР Гран-при "Формулы-1"

    Последние новости

    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:10

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    20:06

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    19:59

    Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

    Энергетика
    19:50

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Другие страны
    19:38

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    19:34
    Видео

    AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку

    Инфраструктура
    19:20

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    19:16

    АПБА начало расследование массового отравления в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие
    Лента новостей