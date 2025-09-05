CAR hökuməti "Formula 1" Qran Prisinə ev sahibliyi etmək təklifini dəstəkləyib
Cənubi Afrika Respublikası (CAR) hökuməti İdman, İncəsənət və Mədəniyyət Nazirliyinin "Formula 1" Qran Prisinə ev sahibliyi etmək təklifini dəstəkləyib.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir Kumbudzo Ntşaveni bildirib.
"Cənubi Afrika 2027-ci ildə "Kyalami" magistral yolunda "Formula 1" Qran Prisinə ev sahibliyi etmək hüququ əldə etməyə çalışacaq. Sifariş Cənubi Afrikanın özəl sektoru tərəfindən tam dəstəklənir və uğurlu olarsa, iş yerlərinin yaradılmasına və iqtisadi inkişafa töhfə verəcək", - o, Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra keçirilən brifinqdə deyib.
Ntşaveni qeyd edib ki, Cənubi Afrikanın təklifinə 2027-ci ildən etibarən üç il ərzində Qran Priyə ev sahibliyi etmək zəmanəti daxildir.
Qeyd edək ki, iyun ayında Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası "Kyalami" magistral yolunun 1-ci dərəcəli statusa yüksəltmək planını təsdiqləyib və bu orada Qran Pri keçirilməsinə imkan verir. Yolda işlərin gələn il tam başa çatdırılacağı gözlənilir.