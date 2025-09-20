Пилоты команд Формулы-1 встретились с болельщиками в Баку

Пилоты команд Haas, Mercedes, Ferrari и Alpine, выступающих в чемпионате мира Формулы-1, провели встречу с болельщиками в Баку.

Как сообщает Report, мероприятие "Fan Forum" прошло на Приморском бульваре.

Поклонники автоспорта получили возможность задать вопросы гонщикам, взять автографы и сделать памятные фотографии.

Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.