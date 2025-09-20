Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Пилоты команд Формулы-1 встретились с болельщиками в Баку

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 15:48
    Пилоты команд Формулы-1 встретились с болельщиками в Баку

    Пилоты команд Haas, Mercedes, Ferrari и Alpine, выступающих в чемпионате мира Формулы-1, провели встречу с болельщиками в Баку.

    Как сообщает Report, мероприятие "Fan Forum" прошло на Приморском бульваре.

    Поклонники автоспорта получили возможность задать вопросы гонщикам, взять автографы и сделать памятные фотографии.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

