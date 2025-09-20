Пилоты команд Формулы-1 встретились с болельщиками в Баку
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 15:48
Пилоты команд Haas, Mercedes, Ferrari и Alpine, выступающих в чемпионате мира Формулы-1, провели встречу с болельщиками в Баку.
Как сообщает Report, мероприятие "Fan Forum" прошло на Приморском бульваре.
Поклонники автоспорта получили возможность задать вопросы гонщикам, взять автографы и сделать памятные фотографии.
Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
Последние новости
16:37
Фото
Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
16:33
Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:29
Фото
Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"Другие
16:28
В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировойДругие страны
16:26
Фото
Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничестваВнутренняя политика
16:23
В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНОДругие
16:07
В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварииВ регионе
16:06
Фото
Видео
Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:03