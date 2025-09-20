İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Formula 1": "Ferrari" və "Mercedes" pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər

    Formula 1
    • 20 sentyabr, 2025
    • 15:43
    Formula 1: Ferrari və Mercedes pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər

    "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Haas", "Mercedes", "Ferrari" və "Alpin" komandasının pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər.

    "Report"un məlumatına görə, "Fan Forum" Dənizkənarı Bulvarda baş tutub.

    Fanatlar pilotlara suallar ünvanlayıblar. Onlardan avtoqraflar alınıb və xatirə şəkilləri ilə yarış həftəsinin həyəcanını əbədiləşdiriblər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Formula 1 formula 2 Azərbaycan Qran-prisi Azarkeşlər
    Foto
    Пилоты команд Формулы-1 встретились с болельщиками в Баку
    Foto
    Formula 1 drivers meet fans in Baku

    Son xəbərlər

    16:24

    Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

    Daxili siyasət
    16:22

    Azərbaycan paracüdoçusu Avropa çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:22

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB

    Digər
    16:18
    Foto

    Keniya ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın genişlənməsi müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    16:14

    İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 hədəfinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:13

    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    16:07

    Rusiya XİN: İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsi yalnız gərginliyi artırır

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Formula 1
    15:56
    Foto

    Xankəndidə "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti