"Formula 1": "Ferrari" və "Mercedes" pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər
Formula 1
- 20 sentyabr, 2025
- 15:43
"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Haas", "Mercedes", "Ferrari" və "Alpin" komandasının pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər.
"Report"un məlumatına görə, "Fan Forum" Dənizkənarı Bulvarda baş tutub.
Fanatlar pilotlara suallar ünvanlayıblar. Onlardan avtoqraflar alınıb və xatirə şəkilləri ilə yarış həftəsinin həyəcanını əbədiləşdiriblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
