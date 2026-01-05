İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Vətəndaşlar sərhədkeçmə məlumatlarına artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    • 05 yanvar, 2026
    • 11:15
    Vətəndaşlar sərhədkeçmə məlumatlarına artıq mygov platformasında baxa biləcəklər

    Vətəndaşlara təqdim olunan rəqəmsal sənəd və məlumatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə "mygov" platformasında daha bir yenilik istifadəyə verilib. Artıq Azərbaycan vətəndaşları öz aktiv pasportları üzrə ölkədən çıxış və ölkəyə giriş məlumatlarını "mygov" platforması üzərindən əldə edə bilirlər.

    Yenilik vətəndaşlara sərhədkeçmə məlumatlarını daha rahat və çevik şəkildə izləmək imkanı yaradır. Məlumat həm veb platformada, həm də mobil tətbiqdə əlçatandır.

    Məlumatı əldə etmək üçün:

    · Platformanın əsas səhifəsində "Xidmətlər" bölməsinə keçid edilir;

    · "Şəxsi" kateqoriyası seçilir;

    · "Sərhədkeçmə məlumatlarım" bölməsinə klik edilir;

    · Əgər müvafiq məlumatlar mövcuddursa, ekranda əks olunur;

    · Müvafiq məlumata daxil olmaqla, detallı məlumatlar əldə edilir.

    Xidmət vətəndaşın yalnız Azərbaycana giriş və Azərbaycandan çıxış məlumatlarını göstərir. Xarici ölkələrin sərhədkeçmə məlumatları mövcud deyil.

