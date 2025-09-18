Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пилоты и команды "Формулы 1" начали подготовку на Бакинском городском кольце

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 16:12
    Пилоты и команды Формулы 1 начали подготовку на Бакинском городском кольце

    Пилоты и команды "Формулы 1" начали на Бакинском городском кольце подготовку к Гран-при Азербайджана, который пройдет в эти выходные.

    Как сообщает Report, пилоты уже находятся в зоне "Паддок" в Баку.

    Перед Гран-при, который стартует завтра, любители гонок имеют возможность вблизи наблюдать за процессом подготовки пилотов.

    Сегодня в "Паддоке" всемирно известные пилоты, такие как Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и другие. Они проверили свои болиды, провели уточнения с инженерами, готовясь к завтрашнему старту.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

    "Formula 1" pilotları və komandaları Bakı Şəhər Halqasında hazırlıqlara başlayıblar

