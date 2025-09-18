Пилоты и команды "Формулы 1" начали подготовку на Бакинском городском кольце

Пилоты и команды "Формулы 1" начали на Бакинском городском кольце подготовку к Гран-при Азербайджана, который пройдет в эти выходные.

Как сообщает Report, пилоты уже находятся в зоне "Паддок" в Баку.

Перед Гран-при, который стартует завтра, любители гонок имеют возможность вблизи наблюдать за процессом подготовки пилотов.

Сегодня в "Паддоке" всемирно известные пилоты, такие как Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и другие. Они проверили свои болиды, провели уточнения с инженерами, готовясь к завтрашнему старту.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.