Пилоты и команды "Формулы 1" начали подготовку на Бакинском городском кольце
Формула 1
- 18 сентября, 2025
- 16:12
Пилоты и команды "Формулы 1" начали на Бакинском городском кольце подготовку к Гран-при Азербайджана, который пройдет в эти выходные.
Как сообщает Report, пилоты уже находятся в зоне "Паддок" в Баку.
Перед Гран-при, который стартует завтра, любители гонок имеют возможность вблизи наблюдать за процессом подготовки пилотов.
Сегодня в "Паддоке" всемирно известные пилоты, такие как Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и другие. Они проверили свои болиды, провели уточнения с инженерами, готовясь к завтрашнему старту.
Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.
Последние новости
17:01
Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в АфганистанЭнергетика
16:55
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащихВ регионе
16:51
Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с ИорданиейДругие страны
16:51
Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку на следующей неделеВ регионе
16:50
Белгород-Днестровский порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозкахИнфраструктура
16:42
Во Франции число арестованных составило почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
16:42
Синоптики предупредили о сильном ветре в АзербайджанеЭкология
16:32
Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в АрмениюВ регионе
16:29