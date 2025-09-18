İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Formula 1" pilotları və komandaları Bakı Şəhər Halqasında hazırlıqlara başlayıblar

    Formula 1
    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:54
    Formula 1 pilotları və komandaları Bakı Şəhər Halqasında hazırlıqlara başlayıblar

    "Formula 1" pilotları və komandaları bu həftəsonu keçiriləcək Azərbaycan Qran-prisi üçün Bakı Şəhər Halqasında hazırlıqlara başlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, dünyamın ən məşhur pilotları artıq Bakının "Paddock" ərazisindədirlər.

    Sabah start götürəcək turniröncəsi, yarış həvəskarları pilotların hazırlıq prosesini yaxından izləmək imkanı qazanırlar.

    Bu gün "Paddock"da Maks Ferstappen, Karlos Sayns, Fernando Alonso və s. kimi dünya şöhrətli pilotlar ilk rəsmi görünüşlərini təqdim ediblər. Onlar bolidlərini yoxlayıb, mühəndisləri ilə son dəqiqləşdirmələri edərək sabahkı starta hazırlaşıblar. Media nümayəndələri üçün isə bu, eksklüziv görüntülər əldə etmək üçün nadir fürsət olub.

    Pilotların "Paddock"a gəlişi artıq Bakı küçələrində "Formula 1" atmosferini hiss etdirir. Tribunalar və Fan Zonalar üçün hazırlıqlar sürətlə yekunlaşır, komandalar isə hər bir detalı dəqiqliklə nəzərdən keçirərək böyük yarışa hazırlaşır.

    "Formula 1" həvəskarları üçün Paddock – dünyanın ən sürətli pilotlarını və onların komandalarını yaxından izləmək, yarışın arxa səhnəsində baş verənləri canlı görmək fürsətidir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.

    Formula 1 Azərbaycan qran prisi paddok Maks Ferstappen Fernando Alonso
    Пилоты и команды "Формулы 1" начали подготовку на Бакинском городском кольце

