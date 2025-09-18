Пилот McLaren: Команда поборется за высокие позиции на Гран-при Азербайджана

Пилот McLaren Оскар Пиастри заявил, что команда поборется за высокие позиции на предстоящем этапе Формулы-1 в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Пиастри заявил на пресс-конференции в Баку.

Он подчеркнул, что для достижения высоких результатов необходим командный дух.

"Мы провели хорошие обсуждения внутри команды, прояснили многие моменты. Мы четко знаем, как будем действовать в гонке, и это самое важное", - отметил гонщик.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.