Пилот McLaren: Команда поборется за высокие позиции на Гран-при Азербайджана
Формула 1
- 18 сентября, 2025
- 14:07
Пилот McLaren Оскар Пиастри заявил, что команда поборется за высокие позиции на предстоящем этапе Формулы-1 в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом Пиастри заявил на пресс-конференции в Баку.
Он подчеркнул, что для достижения высоких результатов необходим командный дух.
"Мы провели хорошие обсуждения внутри команды, прояснили многие моменты. Мы четко знаем, как будем действовать в гонке, и это самое важное", - отметил гонщик.
Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.
