    Пилот McLaren: Команда поборется за высокие позиции на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 14:07
    Пилот McLaren: Команда поборется за высокие позиции на Гран-при Азербайджана

    Пилот McLaren Оскар Пиастри заявил, что команда поборется за высокие позиции на предстоящем этапе Формулы-1 в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом Пиастри заявил на пресс-конференции в Баку.

    Он подчеркнул, что для достижения высоких результатов необходим командный дух. 

    "Мы провели хорошие обсуждения внутри команды, прояснили многие моменты. Мы четко знаем, как будем действовать в гонке, и это самое важное", - отметил гонщик.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

    Формула 1 Оскар Пиастри Гран-при Азербайджана
    Oskar Piastri: "Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur"
    McLaren's Piastri targets strong result at Azerbaijan Grand Prix

