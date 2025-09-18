İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Formula 1
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:44
    Oskar Piastri: Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur
    Oskar Piastri

    Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Maklaren" komandasının pilotu Oskar Piastri Bakıdak yarışdan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

    O, həftəsonu yaxşı mübarizə aparmağa çalışacaqlarını söyləyib: 

    "Komanda daxilində yaxşı müzakirələrimiz olub. Bir çox məsələləri aydınlaşdırmışıq. Necə yarışacağımızı dəqiq bilirik. Bu da ən vacib şeydir".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında keçiriləcək.

