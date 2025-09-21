Пилот "Макларена" совершил аварию в ходе основной гонки в Баку
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 15:13
В ходе основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку произошла первая авария.
Как сообщает Report, болид "Макларен", управляемый Оскаром Пиастри, врезался в ограждение.
