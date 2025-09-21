İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "Maklaren" pilotu Bakıdakı əsas yarışda qəza törədib

    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2025
    • 15:06
    Maklaren pilotu Bakıdakı əsas yarışda qəza törədib

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında ilk qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Maklaren" pilotu Oskar Piastri uğursuzluqla üzləşib.

    Onun idarə etdiyi bolid səddə dəyib.

    Avtomobil trasdan götürülüb.

