    Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 11:14
    Пилот Формулы-2 не смог завершить свободную практику в Баку

    Пилот "Формулы-2" Арвид Линдблад не смог завершить сессию свободных заездов в Баку.

    Как сообщает Report, гонщик команды Campos Racing досрочно сошел с дистанции, после чего его болид был эвакуирован с трассы.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана, стартовавший сегодня, завершится 21 сентября.

    Гран-при Азербайджана пилоты свободная практика гонки
    "Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

