Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 11:14
Пилот "Формулы-2" Арвид Линдблад не смог завершить сессию свободных заездов в Баку.
Как сообщает Report, гонщик команды Campos Racing досрочно сошел с дистанции, после чего его болид был эвакуирован с трассы.
Отметим, что Гран-при Азербайджана, стартовавший сегодня, завершится 21 сентября.
Последние новости
12:52
Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений ТуркменистанаЭнергетика
12:50
В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНОМилли Меджлис
12:45
Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатииВ регионе
12:40
Пять рыбных хозяйств переданы МинсельхозуАПК
12:38
В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складовБизнес
12:36
Фото
Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригадыФормула 1
12:32
Фото
На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практикаФормула 1
12:31
В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособиеВнутренняя политика
12:25