Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку

Пилот "Формулы-2" Арвид Линдблад не смог завершить сессию свободных заездов в Баку.

Как сообщает Report, гонщик команды Campos Racing досрочно сошел с дистанции, после чего его болид был эвакуирован с трассы.

Отметим, что Гран-при Азербайджана, стартовавший сегодня, завершится 21 сентября.