    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:55
    Formula 2 pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

    "Formula 2" pilotu Arvid Lindblad Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, "Campos Racing" komandasının sürücüsü sessiyanı sonadək davam etdirə bilməyib.

    Onun bolidi trasdan çıxarılıb.

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку

