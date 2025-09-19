"Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 10:55
"Formula 2" pilotu Arvid Lindblad Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib.
"Report"un məlumatına görə, "Campos Racing" komandasının sürücüsü sessiyanı sonadək davam etdirə bilməyib.
Onun bolidi trasdan çıxarılıb.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
