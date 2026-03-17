    Astarada qayınanasının qətlində təqsirləndirilən 22 yaşlı qadına hökm oxunub

    Hadisə
    • 17 mart, 2026
    • 16:00
    Astara rayonunun Kolatan kəndində qayınanası Xalidə Manafovanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 2004-cü il təvəllüdlü Rufanə İmanova 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hökm Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Neymət Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.

    Hökmə əsasən, Rufanə İmanova cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək.

    Qeyd edək ki, hadisə 2025-ci ilin iyul ayında baş verib.

    İttihama görə, Rufanə İmanova ilə qayınanası Xalidə Manafova arasında şəxsi münasibətlər zəmnində bir neçə dəfə mübahisə yaşanıb. Onlar arasında baş verən sonuncu mübahisə zamanı Rufanə İmanova Xalidə Manafovaya mətbəx bıçağı ilə 9 dəfə zərbə endirməkdə təqsirləndirilib.

    Rufanə İmanova özünü məhkəmədə təqsirli hesab edib. O, iki az yaşlı övladının olduğunu söyləyib. R.İmanova bildirib ki, qayınanası Xalidə Manafova ilə arasında dəfələrlə mübahisələr yaşanıb, bu mübahisələr zamanı qayınanası onu təhqir edib.

    R. İmanova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə) maddəsi ilə təqsirli bilinir.

    Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Cinayət hadisəsi Qətl hadisəsi Məhkəmə işləri

    Son xəbərlər

    16:49

    İstintaq təcridxanasına ayaqqabıda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    16:46

    AYNA: Bakının Tbilisi prospektində "cib" tipli zolaqlar salınacaq

    İnfrastruktur
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ruy Jorje böyük və məsuliyyətli iş üçün ölkəmizə gəlib"

    Futbol
    16:41

    Azərbaycan daha bir ölkədən elektromobil tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:39

    Paşinyan bir ay tamam olmamış Təhlükəsizlik Şurasının beşinci iclasını çağırıb

    Region
    16:34

    "Mingəçevir" Orxan Sadıqlı ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    16:28

    Ceyhun Bayramov və Sikorski Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    İKT
    16:22

    Azərbaycan Kuboku: Yarımfinalın cavab oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti