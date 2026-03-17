Azərbaycanda ötən il ekoloji qaydaları pozanlara qarşı 5 mindən çox akt tərtib edilib
- 17 mart, 2026
- 16:11
2025-ci ildə Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində hüquqi, vəzifəli və fiziki şəxslərin yol verdiyi qanun pozuntularına görə ümumilikdə 5 429 akt, 2 754 protokol tərtib olunub və aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün icrası məcbur olan 823 göstəriş verilib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənəs əsasən, qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi, vəzifəli və fiziki şəxslərə ümumilikdə 2 662 iş üzrə cərimə tətbiq edilib, ətraf mühitə dəymiş ziyanla bağlı 1 152 iş üzrə iddia qaldırılıb, 5 577 iş üzrə ödəmə tətbiq edilib. Tədbir görülməsi üçün hüquq- mühafizə orqanlarına 1 044 iş, icra şöbələrinə 1 482 iş və məhkəmələrə ümumilikdə 291 iş göndərilib.
Ölkədə formalaşan məişət və istehsalat tullantı sularının idarə olunması üzrə nəzarət tədbirləri ilə bağlı ümumilikdə 140 akt, 76 protokol tərtib olunub, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldınılması üçün 40 məcburi göstəriş verilmiş, qanun pozuntusuna yol verdiklərinə görə hüquqi vəzifəli və fiziki şəxslərə ümumilikdə 45 iş üzrə cərimə tətbiq edilib. Əmələ gələn tullantıların ətraf mühitə axıdılmasına görə hüquqi və fiziki şəxslərə ümumilikdə 385 iş üzrə ödəmə tətbiq olunub, tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına 14 iş, icra şöbələrinə 17 iş və məhkəmələrə 42 iş göndərilib.
Hesabat ilində "Yaşıl Gələcək" va "Gələcəyə nəfəs" adlı ağacəkmə təşəbbüsləri, o cümlədən digər ağacəkmə kampaniyaları çərçivəsində kütləvi ağacəkmə tədbirləri keçirilmiş, jydə, şam, fıstıq, sərv, akasiya, ağcaqayın, göyrüş, qoz, palıd, şabalıd, zeytun və s. yerli cinslərdən olmaqla, ümumilikdə 2,5 milyona yaxın ağac əkilib.
Ötən dövrdə 1195,4 hektar sahədə meşə əkini və səpini işləri aparılaraq 2,2 milyon ədəd ağac əkilib, müxtəlif ağac və kol cinslərindən 105,6 min kiloqram toxum tədarük edilib, 26,8 hektarda tinglik sahəsi salınmış və il ərzində müxtəlif cinslərdən ibarət 2,6 milyon ədəd əkin materialı yetişdirilib.
Azərbaycanın unikal təbii sərvətlərinin, nadir bitki və heyvan mövlərinin, həmçinin mühüm ekosistemlərin qorunması məqsədilə ölkə Prezidentinin 14 iyul 2025-ci il tarixli 664 nömrəli sərəncamı ilə iki yeni milli park "Qax, Samux va Yevlax rayonlarının inzibati ərazilərində 23,9 min hektar sahəda Axar-Baxar Milli Parkı və Qax, Zaqatala rayonlarının inzibati ərazilərində isə 13,9 min hektar sahədə İlisu Milli Parkı yaradılıb.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazisində (Ağdərə rayonu üzrə 46,9 min hektar, Xocalı rayonu üzrə 27,2 min hektar, Kəlbəcər rayonu üzrə 14,9 min hektar, Laçın rayonu üzrə 1,6 min hektar olmaqla, ümumi sahəsi 90,6 min hektar sahəni əhatə etməklə) yeni milli parkın yaradılması üçün işlər yekunlaşır. Hesabat ilində milli parklarda ekoturizmin inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilib, milli parklara daxil olan turistlərin sayı 262,3 min nəfər (onlardan 5030-u xarici, 257,3 mini yerli) olub.