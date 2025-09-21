Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеально

Гонка в Баку прошла для меня идеально.

Как сообщает Report, об этом сказал американский пилот команды Dams Lukas Oil Джек Кроуфорд после выигранного Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

Гонщик отметил высокий темп основного заезда.

"Уик-энд для меня и команды прошел отлично. В последние моменты моей главной целью было сохранить преимущество на прямых участках. Я нашел свой темп, но сильный ветер создавал трудности", - поделился впечатлениями Коруфорд.

Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует в 15:00.