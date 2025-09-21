Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеально

    Формула 1
    • 21 сентября, 2025
    • 12:29
    Пилот Формулы 2: Гонка в Баку прошла для меня идеально

    Гонка в Баку прошла для меня идеально.

    Как сообщает Report, об этом сказал американский пилот команды Dams Lukas Oil Джек Кроуфорд после выигранного Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Гонщик отметил высокий темп основного заезда.

    "Уик-энд для меня и команды прошел отлично. В последние моменты моей главной целью было сохранить преимущество на прямых участках. Я нашел свой темп, но сильный ветер создавал трудности", - поделился впечатлениями Коруфорд.

    Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует в 15:00.

    Формула 2 Гран-при Азербайджана
    "Formula 2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"
    Formula 2 driver: 'The race in Baku was perfect for me'

    Последние новости

    13:53
    Фото

    Состоялся медиатур в Ханкенди по случаю Дня государственного суверенитета

    Медиа
    13:44

    Хаби Алонсо стал третьим наставником "Реала", одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

    Футбол
    13:32

    Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Баку

    Происшествия
    13:19

    Азербайджанские кикбоксеры завершили чемпионат Европы с 21 медалью

    Индивидуальные
    13:12

    Глава ЕК: Евросоюз будет исходить из своих интересов в вопросе пошлин

    Другие страны
    12:54

    Главы МИД Израиля и Венгрии обсудили ситуацию в секторе Газа

    Другие страны
    12:53
    Фото

    Определились победители первого дня первенства Азербайджана по гимнастике

    Индивидуальные
    12:42

    В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:29

    Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеально

    Формула 1
    Лента новостей