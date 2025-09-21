İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Formula 2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"

    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2025
    • 12:18
    Formula 2 pilotu: Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi

    Bakıdakı yarış "Formula 2" pilotu Cek Krouford üçün mükəmməl alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Dams Lukas Oil" komandasının pilotu bu barədə açıqlama verib.

    O, qalib gəldiyi əsas yarışda sürətin yüksək olduğunu bildirib:

    "Həftəsonu mənim və komanda üçün mükəmməl keçdi. Burada sürət çox yüksək idi. Son anlarda əsas məqsədim düzlüklərdə fərqi qorumaq oldu".

    ABŞ-dən olan pilot küləyin onlara çətinlik yaratdığını söyləyib: "Ritmi tutmuşdum. Amma güclü külək işimi çətinləşdirdi".

    Qeyd edək ki, "Formula 1"də əsas yarış saat 15:00-da başlayacaq.

    Formula 1 formula 2 Azərbaycan Qran-prisi Bakı treki
    Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеально
    Formula 2 driver: 'The race in Baku was perfect for me'

    Son xəbərlər

    13:43

    Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:33
    Foto

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Xankəndi şəhərinə mediatur təşkil olunub

    Media
    13:29

    AK sədri: Avropa İttifaqı rüsumlar məsələsində öz maraqlarından çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    13:17

    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurub

    Fərdi
    13:05

    Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    13:02

    İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    12:46

    Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:33

    Sabah bəzi rayonlara yağış və qar yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti