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Пилот Формулы-1: Гонка в Баку в завершившемся сезоне была для меня особенной

Пилот Формулы-1: Гонка в Баку в завершившемся сезоне была для меня особенной Пилот команды McLaren в чемпионате мира Формулы-1 Оскар Пиастри заявил, что Гран-при Азербайджана и Венгрии в завершившемся сезоне были для него особенными.
Формула 1
16 декабря 2024 г. 16:59
Пилот Формулы-1: Гонка в Баку в завершившемся сезоне была для меня особенной

Пилот команды McLaren в чемпионате мира Формулы-1 Оскар Пиастри заявил, что Гран-при Азербайджана и Венгрии в завершившемся сезоне были для него особенными.

Как сообщает Report, об этом австралийский гонщик заявил в интервью Race Fans.

Пиастри также отметил гонки в Монако, Монце (Италия) и Спа (Бельгия).

"После двух сезонов в Формуле-1 меня все еще ждет много всего впереди. С нетерпением жду участия в предстоящих гонках", - сказал пилот.

Отметим, что в завершившемся сезоне Оскар Пиастри победил в гонке в Баку и в Гран-при Венгрии. Он завершил сезон на четвертом месте в личном зачете.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" pilotu başa çatan mövsümdə Bakıdakı yarışın onun üçün xüsusi olduğunu söyləyib

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