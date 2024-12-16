Пилот Формулы-1: Гонка в Баку в завершившемся сезоне была для меня особенной

Пилот команды McLaren в чемпионате мира Формулы-1 Оскар Пиастри заявил, что Гран-при Азербайджана и Венгрии в завершившемся сезоне были для него особенными.

Пилот команды McLaren в чемпионате мира Формулы-1 Оскар Пиастри заявил, что Гран-при Азербайджана и Венгрии в завершившемся сезоне были для него особенными.

Как сообщает Report, об этом австралийский гонщик заявил в интервью Race Fans.

Пиастри также отметил гонки в Монако, Монце (Италия) и Спа (Бельгия).

"После двух сезонов в Формуле-1 меня все еще ждет много всего впереди. С нетерпением жду участия в предстоящих гонках", - сказал пилот.

Отметим, что в завершившемся сезоне Оскар Пиастри победил в гонке в Баку и в Гран-при Венгрии. Он завершил сезон на четвертом месте в личном зачете.