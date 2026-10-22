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    Завтра в Баку прогнозируются дожди и грозы

    Экология
    • 22 октября, 2026
    • 12:28
    Завтра в Баку прогнозируются дожди и грозы

    В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября ночью и утром местами прогнозируются дожди с грозами, ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

    Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-17°, днем 19-21° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

    В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные осадки, гроза, град, в высокогорных районах - снег. Вечером в западных районах осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 10-15° тепла.

    Погода в Азербайджане Прогноз погоды
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