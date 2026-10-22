Минфин: Коды закупок, бухгалтерии и казначейства будут объединены в единую систему

Коды закупок, бухгалтерии и казначейства в Азербайджане будут объединены в единую систему.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела современных технологий и инноваций Аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

По его словам, главная цель - преобразовать процесс в единую и согласованную систему: "Вопрос кодификации подразумевает взаимную координацию различных программ. Сегодня в стране используется несколько видов классификации: таможенные, закупочные и бухгалтерские. Фактически, каждая из этих категорий охватывает отдельные этапы одного процесса. Наша цель - объединить все эти обозначения в Цифровую информационную систему государственных финансов. То есть код, используемый в начале закупок, должен применяться одинаково в бухгалтерском учете, при складском учете поставок, при казначейских операциях и на этапе составления бюджета".