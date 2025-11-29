Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    • 29 ноября, 2025
    • 23:24
    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара Формулы-1

    Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.

    Как сообщает Report, соревнования проходят в Лусаиле.

    Второе место по итогам квалификации занял партнер Пиастри по "Макларену" британец Ландо Норрис. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".

    Основная гонка пройдет 30 ноября и стартует в 20:00 по бакинскому времени.

    Формула-1 Гран-при Катара Оскар Пиастри
    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib
    Elvis

    Последние новости

    23:41

    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Другие страны
    23:24

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    23:10

    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    23:02

    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Другие страны
    22:48

    СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

    Происшествия
    22:44

    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Другие страны
    22:27

    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Другие страны
    22:26

    В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозы

    Другие страны
    22:11

    Эрдоган: Турция продолжит проводить текущую политику на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей